Хто "злив" Кремлю інформацію про контрнаступ: військовий експерт про слова Зеленського

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак прокоментував заява президента Зеленського на пресконференції про те, що Кремль знав про плани контрнаступу ЗСУ.

Про це передає "Еспресо".

Ступак припустив, що можливо, президент Зеленський мав на увазі "кротів", які здобували інформацію всередині країни й передавали її росіянам. Експерт не виключає, що незабаром будуть кримінальні провадження від СБУ за фактом державної зради і підозри високопосадовцям.

"Другий вектор, що президент мав на увазі, що територія України не така вже й велика, і росіяни мали можливість отримувати інформацію з приводу розміщення наших військ, про їхню кількість", – каже Ступак.

Він нагадав, що на східних територіях України працює багато зрадників і навідників.

"Росіяни вирахували, де було розташовано найбільше скупчення військ. Також працює технічна розвідка РФ, перехоплення телефонів, листування. На той момент у росіян було на 2 літаки А-50 більше, і вони бачили набагато глибше територію України, могли аналізувати. Наші військові казали, що десь за три тижні до контрнаступу росіяни все розуміли. Тобто ворог прорахував наш контрнаступ", – підсумував Іван Ступак.

Нагадаємо, президент Зеленський на пресконференції 25 лютого заявив, що український план контрнаступу минулого року був відомий у Москві ще до його початку.

Раніше ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому під час довгоочікуваного контрнаступу не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.

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