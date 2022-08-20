"Хтось дає зрозуміти окупантам, що їхній час закінчився": Жданов прокоментував удар по штабу ЧФ у Криму

Удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі 20 серпня міг завдати дрон-камікадзе, а заяви окупантів про збиття дрона є брехнею.

Тепер такі удари по військових об’єктах російських загарбників у Криму відбуватимуться постійно, і "хтось дає зрозуміти окупантам, що їхній час закінчився".

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в ефірі каналу "FreeДОМ".

"Я так розумію, що там міг бути дрон-камікадзе. Питання тільки – хто його пустив. Ми знаємо, що дрон-камікадзе може відлітати – до 80 км. Те, що вони (окупанти – ред.) кажуть "збили" – ні. Тому що, судячи з відео, він цілеспрямовано вдарив у дах будівлі. А це каже, що він був керований. Тобто справді можна припустити, що це був дрон-камікадзе", – пояснив експерт.

Він додав, що Україна наразі притримується позиції непричетності до ударів у Криму.

"Але я так розумію, що хтось дає зрозуміти окупантам, що у них під ногами горітиме земля. І ось такі випадки, як позавчорашня стрілянина ППО в Керчі, такі от потрапляння у штаб Чорноморського флоту – це тепер буде постійно. Бельбек – найбільша авіабаза на території Криму. Саки – теж авіабаза. Гвардійське – теж авіабаза. Джанкой і так далі. Тобто хтось дає зрозуміти окупантам, що їхній час закінчився", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, 20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі прилетів безпілотник. Спершу окупаційна "влада" повідомляла, що дрон не вдалося збити, але потім почала переконувати, що БПЛА все ж збили, а на дах штабу просто впали його уламки.

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