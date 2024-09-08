"Хтось п'є там 5 днів": боєць з 3 ОШБр прокоментував чутки про недоплати військовим

На думку бійця, війскових, які скаржаться на недоплати, скоріше за все штрафують командири за різні порушення.

Бійців, які скаржаться на недоплати грошей, скоріше за все, штрафували їх ні командири за різні порушення.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, боєць Третьої штурмової бригади на ім'я Роман, передає Новини.LIVE.

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"Якщо в бригаді – безлад, от як в деяких… хтось п'є там 5 днів після ротації ну відповідно в них і грошей немає. Я думаю, що просто їх командири штрафують за безпорядок", – розмірковує боєць.

Роман запевнив, що у Третій штурмовій з грошовим забезпеченням все добре.

"Я отримав поранення – мені всі документи оформили, все зробили правильно, я не бігаю, не хвилююсь, де мені довідку зробити, за мене все зробили… За нас там думають. Коли я в лікарні, мені немає часу бігати, якісь довідки оформлювати. Таблетки, компенсації, якщо треба – в санаторій відправлять. Тому вривайтеся в Третю штурмову", – розповів боєць.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що в Міноборони закінчилися гроші на бойові виплати для ЗСУ.

За її словами, для потреб Сил оборони до кінця цього року бракує близько 500 млрд грн, зокрема на зарплати військовослужбовцям, закупівлю та ремонт військової техніки.

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