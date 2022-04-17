Хтось потрапив в полон, а хтось - у чорний целофановий мішок: на Миколаївщині ЗСУ зруйнували плани окупантів (фото)

Деякі окупанти вже навоювалися в Україні - поїдуть до РФ в целофанових мішках.
На Миколаївщині морські піхотинці зруйнували плани російських солдатів. Одним окупантам пощастило більше, ніж іншим воякам, які поїдуть додому в Росію в целофанових мішках.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
"На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани російських окупантів щодо захоплення українських земель. Комусь з них пощастило залишитись живими - потрапили в полон, а хтось поїде додому в чорному целофановому мішку", - йдеться у повідомленні ЗСУ.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на військових полігонах у РФ зафіксували понад 50 випадків "самоволки".
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