Хтось уже 5, 6, 10 років воює: аеророзвідниця відверто про СЗЧ і демобілізацію

Євгенія Закревська не вірить, що в нинішніх умовах для військових можна встановити чіткі терміни служби.

В Україні є військові, які воюють майже без перерв 5, 6 та понад 10 років, через що дедалі більше осіб самовільно залишають свої частини (йдуть в СЗЧ).

Про це розповіла аеророзвідниця з 92 окремої штурмової бригади Євгенія Закревська в інтерв'ю Hromadske.

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"Я два з половиною роки у війську. А хтось уже 5, 6, 10 років воює. Я тут з 24 лютого 2022-го, а хтось від 2014-го, 2016-го. Хтось прийшов добровольцем, хтось залишився після строкової. Наше військо, яке взяло на себе удар у перші дні повномасштабного вторгнення, – це добровольці 2014-го, 2015-го, 2016-го років…

Я не суддя і не прокурор тим, хто втомився, у кого складніша ситуація, хто воює довше, ніж я, хто воює в піхоті", – каже Закревська.

Тим не менш, аеророзвідниця не вірить, що в нинішніх умовах для військових можна встановити чіткі терміни служби.

"Прості математичні розрахунки, зіставлення швидкості втрат, мобілізації поповнення (яке ще потрібно навчити) і щоденне спостереження за насуванням червоного кольору на DeepState не дозволяють мені вірити в можливість "чітких термінів служби". Говорити про заміну, коли новоприбулих людей не вистачає навіть на поповнення втрат, – трохи безглуздо", – вважає військовослужбовиця.

На її думку, щонайменше на що здатне Міноборони, це забезпечити своєчасну ротацію та реальне відновлення частин, які зазнали втрат, – до того, як у них "закінчиться піхота".

Раніше Євгенія Закревська підтримала ідею про мобілізацію жінок.

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