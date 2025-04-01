Гучні заяви Кремля: чи справді Росія має сили для нового наступу

Росія готує наступ, але не має резервів: експерт пояснив слабкі місця армії РФ / © Associated Press

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Росія готує новий наступ на Сумщині, Харківщині та півдні України.

Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV.

За його словами, ворог концентрує сили, але не має додаткових резервів, які могли б посилити наступальні дії.

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"Це будуть ті самі війська – 600 тисяч, які зараз знаходяться на лінії фронту. У них немає додаткових 100-200 тисяч у тилу, яких можна було б перекинути", – пояснив Гетьман.

За словами військового експерта, Росія не може збільшити свою армію, тому посилення одного напрямку можливе лише за рахунок ослаблення іншого.

"Всі ці заяви, що вони підуть у наступ по всій лінії фронту, викликають сумнів. Адже кількість військ не збільшилася", – наголосив він.

Гетьман також зазначив, що весняний призов у Росії буде наймасовішим за останні роки.

"Цілком можливо, що нових призовників кинуть у бій, щоб компенсувати нестачу сил на фронті", – додав він.

Попри наміри Кремля, можливості для масштабного наступу РФ обмежені. Окупанти змушені маневрувати наявними силами, що дає ЗСУ більше можливостей для оборони та контрнаступальних дій.

Нагадаємо, армія РФ намагалась переправитись на західний берег річки Оскіл в Харківській області та закріпитись там. Українські Збройні сили відбили цю спробу.