Художниця Гапчинська розчулила, як син зустрічав схудлого батька з фронту

6 серпня Дмитро, який служить в лавах ЗСУ та захищає країну від окупантів, святкує день народження.

Йому виповнюється 50 років. З нагоди ювілею воїна відпустили на один день до сім’ї.

На сторінці в Instagram Євгенія опублікувала кадри, як 5-річний син зустрічав свого татуся.

Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Сьогодні татові 50 років! І він приїхав на один день. Дякую за 35 років разом з тобою. Мій найкращий", – прокоментувала художниця.

Фото: instagram.com/e.gapchinska

Фото: instagram.com/e.gapchinska

До слова, днями їхній син також святкував день народження. Іменинник чекав на приїзд батька, але він, на жаль, не приїхав.

Фото: instagram.com/e.gapchinska

У коментарях користувачі пораділи поверненню захисника додому та привітали його з ювілеєм.

Наші вітання та найкращі побажання вашому чоловіку! Нехай його оберігають ваша любов та віра в добро!

Мої найщиріші вітання! Нехай усе буде добре! Дякую, що боронить нас і нашу країну

Всі найнайкраші побажання імениннику і вам! Миру

Зауважимо, чоловік художниці ще від 2014 року захищає Україну від російський загарбників. Зокрема, Дмитро пройшов АТО. Коли почалися чутки, що Росія готується до нападу, він одразу вирішив, що у разі повномасштабної війни піде служити. Так і сталося.

Нагадаємо, раніше Євгенія розповіла, що Дмитро дуже змінився на війні. Зокрема, чоловік схуд на 15 кг та втратив шість зубів. Утім, він не падає духом та разом з іншими захисниками України йде до перемоги.

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