Художниця Гапчинська розчулила, як син зустрічав схудлого батька з фронту

Відома українська художниця Євгенія Гапчинська показала зворушливі фото зустрічі чоловіка-захисника з фронту.
6 серпня Дмитро, який служить в лавах ЗСУ та захищає країну від окупантів, святкує день народження.
Йому виповнюється 50 років. З нагоди ювілею воїна відпустили на один день до сім’ї.
На сторінці в Instagram Євгенія опублікувала кадри, як 5-річний син зустрічав свого татуся.
"Сьогодні татові 50 років! І він приїхав на один день. Дякую за 35 років разом з тобою. Мій найкращий", – прокоментувала художниця.
До слова, днями їхній син також святкував день народження. Іменинник чекав на приїзд батька, але він, на жаль, не приїхав.
У коментарях користувачі пораділи поверненню захисника додому та привітали його з ювілеєм.
- Наші вітання та найкращі побажання вашому чоловіку! Нехай його оберігають ваша любов та віра в добро!
- Мої найщиріші вітання! Нехай усе буде добре! Дякую, що боронить нас і нашу країну
- Всі найнайкраші побажання імениннику і вам! Миру
Зауважимо, чоловік художниці ще від 2014 року захищає Україну від російський загарбників. Зокрема, Дмитро пройшов АТО. Коли почалися чутки, що Росія готується до нападу, він одразу вирішив, що у разі повномасштабної війни піде служити. Так і сталося.
Нагадаємо, раніше Євгенія розповіла, що Дмитро дуже змінився на війні. Зокрема, чоловік схуд на 15 кг та втратив шість зубів. Утім, він не падає духом та разом з іншими захисниками України йде до перемоги.
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