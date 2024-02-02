Художниця Гапчинська шокувала, як чоловік змінився після передової та що було найстрашнішим

Відома художниця Євгенія Гапчинська розповіла, як її чоловік Дмитро змінився на війні.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" художниця розповіла, що її коханий служить від 24 лютого 2022 року. За два роки служби на передовій було просто неможливо не змінитися. Як розповіла Гапчинська, хоч чоловік їй нічого і не розповідає, однак військовим доводиться проходити через жахливі речі.

Чоловік Євгенії Гапчинської / Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Не можна не змінитися, коли ти вже другий рік ночуєш в окопі, мало їси. Він мені взагалі нічого не розповідає, але після першої ротації він сказав, що коли був останній їхній вихід, по ним били зі всього, що тільки можна. Коли вони виходили з позицій востаннє, їх залишилося троє, він сказав: "Хлопці, пристреліть мене, бо я не можу далі йти". Він сказав, що вперше дізнався, що це таке не на межі людських сил, а поза межею", - поділилася Гапчинська.

Художниця також розповіла, що особисто для неї було найстрашнішим. Зокрема, вона пригадала, який моторошний запах відчула, коли чоловік вперше приїхав додому та зняв речі для прання.

Євгенія Гапчинська / Фото: скриншот з відео

"Коли він прийшов після першої ротації, найстрашніше – це запах. Коли він прийшов і скинув все біля пральної машини, у мене піднялося волосся. Запах був страшний. Був запах мертвих людей, гару. Це найстрашніше", - пригадала художниця.

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