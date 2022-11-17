"Хук лівою": експерт пояснив, як можна звільнити від окупантів Запорізьку область

Якщо ЗСУ спробують перетнути Дніпро, то можуть зазнати значних втрат і, зрештою, невдачі, вважає експерт.

Експерт Девід Ек вважає, що було б логічніше наступати на лівобережжі через Дніпро.

Про очікуваний удар українців по російських позиціях із боку Запоріжжя пише Forbes.

"Широка річка раніше була проблемою росіян, а тепер вона їх захищає. Якщо ЗСУ спробують перетнути Дніпро, то можуть зазнати значних втрат і, зрештою, невдачі", - припускає Екс, наводячи як приклад складну та тривалу боротьбу за значно вужчий Інгулець на правобережжі Херсонщини.

Тому найкращим способом наступати далі був би "хук лівою" в напрямку Мелітополя, що розбило б російське угруповання на дві частини та знищило б кілька важливих магістралей постачання гарматного мʼяса та зброї, вважає Ек.

"Утім, маючи кілька сотень сучасних танків, росіян звідти можна буде вибити", - пише Екс.

Найкращі та найдосвідченіші українські угруповання ― 92 та 93 механізовані бригади, а також 128 гірська бригада ― залучені на східній та південній ділянках фронту. Екс невиключив, що вже взимку лінія фронту на Запоріжжі зазнає значних змін

Ситуація на Запоріжжі

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські війська пішли в атаку під Гуляйполем на Запоріжжі.

Військовий експерт Роман Світан, анонсував, що після деокупації Херсонщини ЗСУ можуть почати наступ по всій лінії Запоріжжя, аби вийти на узбережжя Азовського моря.

Ще один військовий експерт Юрій Федоров заявив про можливий майбутній прорив ЗСУ в Запорізькій області.

А військовий експерт Олег Жданов повідомив про суттєве підсилення російських військ на Запорізькому напрямку, де основні сили розміщені в районі Мелітополя. За словами Жданова, це вже створює проблеми на Запорізькому напрямку.

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