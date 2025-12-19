- Дата публікації
Гуляйполе під загрозою: у DeepState заявили про ризик втрати міста через саботаж
На Запоріжжі фіксують ознаки саботажу в одному з підрозділів ТрО.
Ситуація на Гуляйпільському напрямку стрімко загострилася. Окрім тиску ворога, оборона міста опинилася під загрозою через внутрішні проблеми у 102 окремій бригаді територіальної оборони.
Про це пише DeepState.
Критичність ситуації ілюструє випадок, коли групу бійців 102 ОБр ТрО спочатку прийняли за ворожих штурмовиків. На українських захисників вже навели артилерію, і лише завдяки вчасній перевірці приналежності вдалося уникнути трагедії та «дружнього вогню».
Наразі ділянку фронту намагаються втримати елітні підрозділи, серед яких 1 ОШП (під керівництвом Філатова), 225 ОШП (Ширяєв), 33 ОШП (група Борзого), а також БТГр 154 ОМБр та 25 прикордонний загін.
Проте експерти наголошують: зусилля штурмовиків не матимуть сенсу, якщо основна бригада, відповідальна за ділянку, не зможе тримати оборону.
За наявною інформацією, у 102 ОБр ТрО сформувалася група офіцерів, які фактично заохочують СЗП серед особового складу. Паралельно з цим у бригаді панує хаос у координації: батальйони не знають реальної обстановки у сусідів. Деякі підрозділи помилково вважають, що суміжні сили вже відійшли, хоча ті продовжують тримати позиції.
Ситуацію ускладнює те, що активістам та волонтерам з боку окремих осіб у бригаді надсилаються російські фейки, метою яких є посіяти паніку та виправдати відхід з позицій.
Попри саботаж на вищих рівнях, безпосередні командири на місцях намагаються врятувати становище. Ротні 102 бригади на власному прикладі надихають бійців триматися. Відомо, що на позиціях є поранені командири рот.
Нагадаємо, після руйнування Каховської ГЕС у 2023 році дно колишнього водосховища швидко заросло очеретом і чагарниками заввишки до 7 метрів, що створило умови для прихованого пересування військ.
Від літа 2025 року Сили оборони України фіксують спроби російських підрозділів використовувати ці хащі для просування у напрямку Запоріжжя, зокрема поблизу Приморського та Кам’янського. За даними військових, виявлені групи противника були знищені, а саму територію активно контролюють дронами та мінують.
Водночас експерти зазначають, що осушене дно водосховища не є основним маршрутом наступу РФ, хоча бойові зіткнення у «сірій зоні» тривають.