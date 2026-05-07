"Гупнуло дуже сильно": ветеран з ампутацією розповів, як дивом пережив атаку РФ на Дніпро
Ветеран війни Володимир постраждав під час нічної атаки Росії на Дніпро. Чоловік каже, що звуки вибухів повернули його до пережитого на фронті.
Ветеран війни з ампутацією, який боронив Україну від початку російської війни на сході, постраждав від нічної російської атаки на Дніпро. Черговий ранок у Дніпрі змусив ветерана Володимира згадати звуки вибухів.
Ветеран війни постраждав від атаки на Дніпро
Чоловік розповів, як пережив сьогоднішню нічну атаку на Дніпро. Усе почалося вночі.
«Гупнуло сильно — в мене заїли двері. Виламали. Я лежав. Один пролетів („Шахед“ — ред.). Десь бахнуло. Був такий, ніби як збили», — ділиться Володимир.
Чоловік розповів, що є ветераном війни. Почав боронити країну від самого початку війни на Сході України. Воював у Волновасі, Трудовому.
«Куди бігти? Ходять жінки, допомагають. Ми це ще тоді проходили. Нічого приємного в цьому немає, скажу так», — каже Володимир.
У поліції Дніпропетровської області повідомляють, що російські окупанти вночі 7 травня атакували Дніпро безпілотниками. Пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі, транспортні засоби.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції та всі профільні служби. Правоохоронці оглядають територію «прильоту», збирають докази чергового воєнного злочину Росії та документують наслідки обстрілу.
Атака на Дніпро 7 травня
Сьогодні російські окупанти знову вгатили по Дніпру. Унаслідок російської атаки відомо про чотирьох постраждалих — серед них вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.
Через удар спалахнула квартира у п’ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Пошкоджень зазнали кілька сусідніх квартир та автівки у дворі. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. На місці працюють екстрені служби.