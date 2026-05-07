"Гупнуло дуже сильно": ветеран з ампутацією розповів, як дивом пережив атаку РФ на Дніпро

під час атаки на Дніпро постраждав ветеран

Ветеран війни з ампутацією, який боронив Україну від початку російської війни на сході, постраждав від нічної російської атаки на Дніпро. Черговий ранок у Дніпрі змусив ветерана Володимира згадати звуки вибухів.

Про це розповіли ДС: новини Дніпро.

Чоловік розповів, як пережив сьогоднішню нічну атаку на Дніпро. Усе почалося вночі.

«Гупнуло сильно — в мене заїли двері. Виламали. Я лежав. Один пролетів („Шахед“ — ред.). Десь бахнуло. Був такий, ніби як збили», — ділиться Володимир.

Чоловік розповів, що є ветераном війни. Почав боронити країну від самого початку війни на Сході України. Воював у Волновасі, Трудовому.

«Куди бігти? Ходять жінки, допомагають. Ми це ще тоді проходили. Нічого приємного в цьому немає, скажу так», — каже Володимир.

У поліції Дніпропетровської області повідомляють, що російські окупанти вночі 7 травня атакували Дніпро безпілотниками. Пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі, транспортні засоби.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції та всі профільні служби. Правоохоронці оглядають територію «прильоту», збирають докази чергового воєнного злочину Росії та документують наслідки обстрілу.

Атака на Дніпро 7 травня

Сьогодні російські окупанти знову вгатили по Дніпру. Унаслідок російської атаки відомо про чотирьох постраждалих — серед них вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.

Через удар спалахнула квартира у п’ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Пошкоджень зазнали кілька сусідніх квартир та автівки у дворі. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

