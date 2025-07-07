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- Війна
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"Обнулити треба": ГУР розкрило погрози стратою в армії РФ
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення, що викриває політику російського командування: погрози стратою за «неправильні» рішення.
Українська розвідка оприлюднила чергове перехоплення, яке викриває звичну практику російського командування — погрози стратою своїм підлеглим. Цього разу причиною погрози стало «невірне» рішення щодо часу пересування підрозділу.
Про це пише ГУР МО України.
Згідно з перехопленою розмовою, командир вимагав «обнулити» (ліквідувати) військового, який запропонував зачекати, доки закінчиться дощ, перш ніж рушати.
«Тому що ти довб…. їб.ного послухав, який тобі сказав — зараз дощ пройде і підете. І кін**ним ідіотом треба бути, щоб так сказати», — пояснює командир свою лють.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України вкотре наголошує: за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.
Нагадаємо, джерела в розвідці повідомили про влучання в один із технологічних цехів НПЗ, який є частиною військово-промислового комплексу РФ.