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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
256
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1 хв

"Обнулити треба": ГУР розкрило погрози стратою в армії РФ

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення, що викриває політику російського командування: погрози стратою за «неправильні» рішення.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Російське командування погрожує стратою за "неправильні" рішення

Російське командування погрожує стратою за «неправильні» рішення / © ГУР Міноборони

Українська розвідка оприлюднила чергове перехоплення, яке викриває звичну практику російського командування — погрози стратою своїм підлеглим. Цього разу причиною погрози стало «невірне» рішення щодо часу пересування підрозділу.

Про це пише ГУР МО України.

Згідно з перехопленою розмовою, командир вимагав «обнулити» (ліквідувати) військового, який запропонував зачекати, доки закінчиться дощ, перш ніж рушати.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення. / © ГУР Міноборони

«Тому що ти довб…. їб.ного послухав, який тобі сказав — зараз дощ пройде і підете. І кін**ним ідіотом треба бути, щоб так сказати», — пояснює командир свою лють.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вкотре наголошує: за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, джерела в розвідці повідомили про влучання в один із технологічних цехів НПЗ, який є частиною військово-промислового комплексу РФ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
256
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