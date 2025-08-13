ГУР під проводом Буданова готувалося до нападу росії заздалегідь, - “гурівець” “Шаман”

Реклама

Про це 24-му каналу розповів командир спецпідрозділу ГУР МО з позивним «Шаман».

Він зазначив, що на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну ГУР було готове дати бій і гідно зустріло противника.

«Перемога любить підготовку, тому відбувалися всі необхідні заходи, робилися схрони, готувалося вільне населення до партизанських методів ведення війни. Готувалися позаштатні групи, проводилися тренінги для того, щоб протистояти збройній агресії. Тобто ГУР готувалося, наскільки це було можливо», - сказав «Шаман».

Реклама

Нагадаємо, у листопаді 2021 року начальник ГУР Кирило Буданов прогнозував загрозу нападу з боку РФ у січні-лютому 2022 року в інтерв'ю виданню Military Times.

“Напад, який готує Росія, буде набагато більш руйнівним, ніж бойові дії, що почалися в 2014 році”, – заявив тоді Буданов.