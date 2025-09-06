ГУР повідомило про безпрецедентну присутність російських військ в Україні

Російські військові / © Associated Press

На території України перебуває близько 700 тисяч російських військових.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

За його словами, йдеться не лише про регулярні війська, а й про сили підтримки, спецслужби та підрозділи Росгвардії.

Юсов уточнив, що найбільша частина російського угруповання зосереджена в Донецькій області. Це, за його словами, свідчить про головний стратегічний пріоритет ворога.

Водночас, відповідаючи на питання про присутність військових КНДР, представник ГУР зазначив, що вони залишаються лише на території Росії і в Україні не діють.

Раніше повідомлялося, що генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес заявив, що Росія зможе підтримувати теперішній темп війні ще рік, або півтора.

Ми раніше інформували, що Російське військове командування дало нове завдання своїм підрозділам — протягом осені захопити одразу три міста Донеччини: Покровськ, Мирноград та Добропілля.