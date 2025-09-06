ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

ГУР повідомило про безпрецедентну присутність російських військ в Україні

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що чисельність російського угруповання в Україні сягає 700 тисяч, а головний пріоритет ворога зосереджений на Донеччині.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

На території України перебуває близько 700 тисяч російських військових.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

За його словами, йдеться не лише про регулярні війська, а й про сили підтримки, спецслужби та підрозділи Росгвардії.

Юсов уточнив, що найбільша частина російського угруповання зосереджена в Донецькій області. Це, за його словами, свідчить про головний стратегічний пріоритет ворога.

Водночас, відповідаючи на питання про присутність військових КНДР, представник ГУР зазначив, що вони залишаються лише на території Росії і в Україні не діють.

Раніше повідомлялося, що генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес заявив, що Росія зможе підтримувати теперішній темп війні ще рік, або півтора.

Ми раніше інформували, що Російське військове командування дало нове завдання своїм підрозділам — протягом осені захопити одразу три міста Донеччини: Покровськ, Мирноград та Добропілля.

Дата публікації
Кількість переглядів
46
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie