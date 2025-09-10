- Дата публікації
ГУР та Третій армійський корпус — новий рівень співпраці! Новий підрозділ «KRAKEN 1654» у Трійці
З міцної дружби ГУР МО та Третього армійського корпусу зʼявляється новий підрозділ — «KRAKEN 1654». ГУР передають частину досвідчених бійців підрозділу активних дій до корпусу, створеного на базі легендарної Третьої штурмової.
Новий «KRAKEN 1654» названо на честь підрозділу, у якому бійці сформувалися як військові. Це знак поваги до побратимів, з якими несли службу разом, і символ традицій «KRAKEN».
Підрозділ активних дій «KRAKEN» відзначився у боях Харківського контрнаступу, на Запоріжжі та Сумщині, Часовому Яру, Вовчанську та Липцях.
Тепер частина його бійців підсилить командний склад Полку безпілотних систем корпусу. І вони вже приступають до розбудови нового високотехнологічного підрозділу. Розробка, застосування та підтримка БПС для виконання бойових завдань, розвідки та ударних операцій.
Продовжуємо бити загарбників з новою силою!
