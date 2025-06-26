- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 4883
- Час на прочитання
- 1 хв
ГУР знищило критично важливі комплекси ППО у Криму (відео)
Спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) МО України «Примари» продовжує завдавати ударів по російській протиповітряній обороні в тимчасово окупованому Криму.
Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки (ГУР) МО України «Примари» атакували та уразили критично важливі дороговартісні компоненти зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф».
Про це повідомляє ГУР МО України.
Під удар українських розвідників потрапили:
дві багатофункціональні радіолокаційні станції (РЛС) управління 92Н2Е;
дві РЛС виявлення 91Н6Е;
одна пускова установка комплексу С-400.
Як зазначають у ГУР, радари є «очима» ворожої системи ППО, і без них зенітні комплекси стають недієздатними. Ця операція значно послаблює можливості російської протиповітряної оборони на півострові.
Нагадаємо, керівник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що цього разу додому повертаються тяжкопоранені, тяжкохворі, а також молоді воїни віком до 25 років. Наймолодшому зі звільнених — лише 24 роки. Він потрапив у полон у 21-річному віці під час оборони Маріуполя.