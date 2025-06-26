ГУР знищило критично важливі комплекси ППО у Криму (відео)

ГУР вдарило по ППО в Криму / © ГУР Міноборони

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки (ГУР) МО України «Примари» атакували та уразили критично важливі дороговартісні компоненти зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

Про це повідомляє ГУР МО України.

Під удар українських розвідників потрапили:

дві багатофункціональні радіолокаційні станції (РЛС) управління 92Н2Е;

дві РЛС виявлення 91Н6Е;

одна пускова установка комплексу С-400.

Як зазначають у ГУР, радари є «очима» ворожої системи ППО, і без них зенітні комплекси стають недієздатними. Ця операція значно послаблює можливості російської протиповітряної оборони на півострові.

ГУР вдарило по ППО в Криму. / © ГУР Міноборони

