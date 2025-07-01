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- Війна
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ГУР встановило росіян, які причетні до кривавого обстрілу Сум 3 червня
Внаслідок російської атаки 3 червня загинули шестеро цивільних, ще 29 були поранені.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило особи російських військових, які причетні до ракетного обстрілу Сум 3 червня 2025 року, внаслідок, якого загинули 6 осіб.
Про це повідомило ГУР.
За даними ГУР, артилерійський удар по місту був здійснений із реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» підрозділом 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162), що дислокувався поблизу села Апанасовка Курської області РФ.
Зокрема, до обстрілу причетні:
Підполковник Дамір Жафярович Гарнаєв — начальник артилерії 30 мотострілецького полку. Адреса реєстрації: РФ, м. Пенза, проспект Строітєлєй, 38, кв. 46
Капітан Дмитро Олександрович Волобуєв — командир реактивної батареї. Адреса: РФ, м. Самара, вул. Земеца, 28, кв. 9.
Сержант А.О. Іванов та рядовий С.А. Панченко — командири розрахунків РСЗВ БМ-21 «Град» на момент удару.
У результаті удару, який стався о 9:20, у місті зафіксовано щонайменше вісім влучань. Пошкоджено 16 будівель, зокрема багатоквартирні будинки, лікарню, залізницю. Загинуло шестеро людей, ще 29 отримали поранення. Серед них — троє дітей, наймолодшій лише три роки.
Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія 3 червня вдарила по Сумах касетними боєприпасами з далекобійної ракетної системи залпового вогню.
Наразі росіяни намагаються обстрілювати Суми зі ствольної артилерії. Зокрема ворог, ймовірно, застосовує гармати «Гіацинт», щоб обстрілювати обласний центр Сумщини.