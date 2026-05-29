ГУР взялося за ключову трасу окупантів: у РФ вже говорять про критичну ситуацію

ЗСУ атакують окупантів (ілюстративне фото) / © Associated Press

Українська воєнна розвідка продовжує тримати під вогневим контролем сухопутний коридор окупантів між окупованими Росією Кримом і Донеччиною. У ГУР повідомили про ураження російської техніки в глибокому тилу, а російські Z-канали вже визнають проблеми з логістикою на цьому напрямку.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, оператори підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій продовжують блокувати маршрут «Крим–Донецьк» та знищувати техніку російських загарбників.

Під вогневим контролем української воєнної розвідки перебувають ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм.

У розвідці зазначили, що на оприлюдненому відео видно ураження російських паливозаправників, вантажівок та трала.

Частина баражуючих боєприпасів і розвідувальних крил Shark-M, які використовують для системного руйнування ворожої логістики на Запорізькому напрямку, були передані екіпажам Департаменту активних дій ГУР у межах проєкту Благодійного фонду Сергія Притули «Щелепи».

У Z-каналах заявили про критичну ситуацію

На проблеми з логістикою на цьому напрямку вже скаржаться і російські пропагандистські ресурси. Зокрема, один із Z-каналів “Архангел Спецназу” пише, що інтенсивні удари українських дронів дійшли до району Бердянська.

Там стверджують, що атаки по трасі в районі Бердянська здійснюються дронами «Хорнет». За оцінками російських джерел, відстань до Оріхова становить близько 95 км, а заявлений радіус таких безпілотників дозволяє працювати на цій дистанції.

Допис російського воєнкора. / © російські ЗМІ

У російських каналах також визнають, що ситуація для окупантів є критичною, оскільки удари по логістиці тривають майже місяць і вже впливають на доставку вантажів як у тил, так і на передову.

Фактично йдеться про системне ураження транспортних маршрутів, якими російська армія забезпечує свої угруповання на півдні України.

Ситуація на фронті — останні новини

На Покровському напрямку російські війська зазнають значних втрат і змушені залучати додаткові сили для продовження наступальних дій. Українські сили утримують лінію оборони та не допускають просування ворога в напрямку Добропілля, а також на захід — у бік Гришиного та Дніпропетровської області.

Крім того, ЗСУ продовжують контратаку на Харківщині та повертають контроль над новими територіями. На Великобурлуцькому напрямку окупантів уже майже відтиснули до державного кордону.

