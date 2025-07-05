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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
177
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ГУР взяли в полон ще одного африканського "студента": що розповів нігерієць (відео)

Мігрант із Нігерії потрапив у російську армію для дострокового звільнення з тюрми.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Полонений нігерієць

Полонений нігерієць / © ГУР Міноборони

Підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України «Легіон „Свобода Росії“» під час бойових дій на Запорізькому напрямку взяв у полон громадянина Нігерії Кехінде Олувагбемілеке.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Олувагбемілеке розповів, що мав російський паспорт і потрапив до армії після звільнення з місця позбавлення волі.

Затриманий навчався в московській вищій школі економіки. Олувагбемілеке розповів, що має російський паспорт і потрапив до армії для швидшого звільнення з місця позбавлення волі. Також йому пообіцяли «безпечну службу» та швидкий заробіток. Насправді ж Кехінде опинився в зоні бойових дій як боєць 503-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.

Кехінде подякував Легіону «Свобода Росії» за надану медичну допомогу та врятоване життя.

«Це — чергове свідчення нелюдського ставлення російського командування до національних меншин і мігрантів, яких використовують як гарматне м’ясо», — зазначили в ГУР.

У своєму зверненні Легіон «Свобода Росії» закликає російських солдатів та найманців здаватися або приєднуватися до боротьби проти путінського режиму.

Нагадаємо, нещодавно на Сіверському напрямку українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну. Це сталося за участі бійців батальйону К-2, 118-ї бригади тероборони та підрозділів 54-ї ОМБр.

У квітні в полон ЗСУ потрапили громадяни Китаю Ванг Гуанцзюн та Чанг Ренбо. Вони зізналися, що підписали контракт із армією РФ, хоча не мали жодного бойового досвіду. А в червні українські військові у боях під Торецьком взяли в полон ще одного найманця із Китаю.

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