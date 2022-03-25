Хвалився, що війна закінчиться за "лічені години": подробиці ліквідації російського генерала у Чорнобаївці

Хвалився, що війна закінчиться за "лічені години": подробиці ліквідації російського генерала у Чорнобаївці

Рязанцев на четвертий день війни заявляв, що все закінчиться за "лічені години".

ЗСУ у Чорнобаївці, що під Херсоном, ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Російський окупант вихвалявся тим, що війна проти України закінчиться "за лічені години".

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Про це повідомляє видання Daily Mail.

Видання зауважує, що це - чергова загибель високопоставленого російського генерала, яка свідчить про провал так званої "спецоперації в Україні".

" Резанцев, який на четвертий день війни хвалився, що вона закінчиться за лічені години, був убитий після того, як українська армія знищила командний пункт 49-ї російської армії на півдні України", - йдеться у повідомленні.

За словами російського солдата, Резанцев сказав їм на четвертий день відправки: "Ні для кого не секрет, що до завершення цієї спецоперації залишилося кілька годин".

"І тепер ці години тривають", - зауважує видання.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України у Чорнобаївці ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.