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Хвилею викинуло з квартири: у Дніпрі рятують "важкого" хлопця, який постраждав у Волновасі

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Хвилею викинуло з квартири: у Дніпрі рятують "важкого" хлопця, який постраждав у Волновасі

Батьки впізнали сина за голосом.

У Дніпрі рятують 21-річного хлопця, який постраждав від потужного вибуху в Волновасі на Донеччині. Батьки знайшли його у лікарні через два тижні та впізнали за голосом.

Про це розповів генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Останнє, що побачив хлопець – спалах. Знепритомнів, вибуховою хвилею його викинуло з квартири.

"У стані коми доставлений до Мечникова як невідомий із безліччю вогнепальних сліпих поранень, великою кількістю втраченої крові, з розірваними від вибухової хвилі легкими, двостороннім пневмотораксом", - пояснив лікар.

Найстрашніше, що скло та вибух пошкодили очі, критична втрата зору, додав він.

"Все жахливо. Весь цей жах побаченого ріже сильніше за будь-який скальпель", - написав лікар.

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  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

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