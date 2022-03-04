Хвилею викинуло з квартири: у Дніпрі рятують "важкого" хлопця, який постраждав у Волновасі

Хвилею викинуло з квартири: у Дніпрі рятують "важкого" хлопця, який постраждав у Волновасі

Батьки впізнали сина за голосом.

У Дніпрі рятують 21-річного хлопця, який постраждав від потужного вибуху в Волновасі на Донеччині. Батьки знайшли його у лікарні через два тижні та впізнали за голосом.

Про це розповів генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Останнє, що побачив хлопець – спалах. Знепритомнів, вибуховою хвилею його викинуло з квартири.

"У стані коми доставлений до Мечникова як невідомий із безліччю вогнепальних сліпих поранень, великою кількістю втраченої крові, з розірваними від вибухової хвилі легкими, двостороннім пневмотораксом", - пояснив лікар.

Найстрашніше, що скло та вибух пошкодили очі, критична втрата зору, додав він.

"Все жахливо. Весь цей жах побаченого ріже сильніше за будь-який скальпель", - написав лікар.