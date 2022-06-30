"Хвилини йшли, люди горіли": дружина одного із зниклих безвісті в ТЦ "Амстор" розповіла про трагедію

"Хвилини йшли, люди горіли": дружина одного із зниклих безвісті в ТЦ "Амстор" розповіла про трагедію

Дружина одного із зниклих безвісті працівників знищеного росіянами ТЦ "Амстор", розповіла про нехтуванням правилами повітряної тривоги закладом та закликала притягнути всіх причетних до відповідальності.

Мешканка Кременчука на ім'я Сабіна після ракетного удару РФ по ТЦ "Амстор" зі сльозами на очах кожну секунду молиться, щоб її чоловік був живий.

Про це місцева мешканка розповідає у Facebook.

Дівчина пригадала, що одразу, коли стався "приліт", попри небезпеку, бігла до торгового центру, де працював її чоловік в магазині, на який припав епіцентр вибуху. ТЦ, за її словами, горів на очах.

"Хвилини йшли - люди горіли", - каже Сабіна.

За її словами, 27 червня, у день терористичної атаки РФ, чоловік мав бути вихідним. Але плани змінилися.

Також жінка підтвердила раніше поширену інформацію про те, що ТЦ від 23 червня працював під час повітряної тривоги. Натомість, вона вважає, якби магазини вчасно зачинили, можна було б обійтися без смертей.

Жінка стверджує, що продавцям магазину техніки, в якому працював її чоловік, 26 червня доводилося погоджувати свій вихід під час тривоги, щоб піти до укриття. З її слів, якщо в магазині на той момент був клієнт, то спершу треба було відпустити його.

"Хочу, щоб кожен поніс відповідальність за ситуацію: хто натискав кнопки та запускали ракети, ті, хто пише, що так і потрібно, і адміністрація ТЦ, яка від 23 червня дозволила не закривати приміщення (під час повітряної тривоги), директорка магазину, яка заборонила залишати приміщення", - заявляє місцева мешканка.

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області. У приміщенні перебувала понад тисяча цивільних.

Стало відомо, що серед поранених внаслідок ракетного обстрілу РФ по ТЦ "Амстор" є дитина.

Як повідомлялося, Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.

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