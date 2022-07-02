Хвиля міграції із України знову росте, як і небажання повертатись до країни під час війни

Хвиля міграції із України знову росте, як і небажання повертатись до країни під час війни

В Україні фіксують нову міграційну хвилю, вона не така потужна, як в перший місяць війни, однак щодня з України виїжджає близько 40 тисяч українців і це більше, ніж в'їжджає.

Яка частина біженців вже не повернеться в Україну, з’ясувала ТСН.

Дизайнерка Юлія Джус облаштувалась у Варшаві. Вона з тих, хто виїхав з України в перші дні війни. За цей час вона інтегрувалася у соціум і польську модну індустрію. Чекає, коли її чоловіка офіційно зможуть випустити за межі України. І своє майбутнє не бачить в країні, в якій іде війна. «Поки у нас йде війна, поки мені комфортніше бути у середовищі, яке сприяє моєму позитивному настрою та у якому я можу допомагати дистанційно моїй країні», - каже вона.

Дизайнерка входить в 20% українців, які не повернуться. Принаймні поки війна повністю не скінчиться. За час повномасштабного вторгнення виїхало близько 5 мільйонів українців. В кінці квітня на початку травня перша хвиля біженців призупинилась. І тих, хто повертається було більше тих, хто їде. Однак з середини травня прикордонники фіксують новий сплеск міграційного потоку. І нині кожного дня з України виїздить близько 40 тисяч громадян, переважно до Євросоюзу.

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«За даними польських дослідників, середні віки українських біженців - 36 років. Тобто це жінки найбільш працездатного та репродуктивного віку. Яка кількість з них повернеться буде залежати від тривалості війни», - кажуть аналітики.

«Якщо війна закінчиться відносно швидко. Ми втратимо приблизно 500 -600 тисяч людей, якщо війна продовжиться, як деякі прогнозують, кілька років, то ці втрати можуть збільшитися до 5 мільйонів», - переконані фахівці.

Такий відтік населення загрожує Україні швидким старінням населення, дефіцитом робочої сили і ще більшим навантаженням на пенсійну систему.

За різними дослідженнями від 50-70% українців, що виїхали мають вищу освіту, володіють хоча б однією іноземною мовою, а також мають конкурентну професію для ЄС. Низка країн вже зараз почала боротьбу за робочі руки українських біженців, особливо полюють на медсестер.

Надія з сином нині живе у Бельгії, їй вже запропонували посаду медсестри лише чекають, коли вона складе мовний іспит. Надія з 6-річним Артемом прожили 45 днів в окупації в селі Андріївка на Київщині. Дім, де вони жили пошкоджений, село зруйноване. Чоловік Надії повернувся з полону, втратив здоров'я і оформлює документи по інвалідності. Їхній дідусь досі в полоні у росіян- це їхня реальність в Україні.

В Бельгії Надя з Артемом має безкоштовне житло на рік. Перспективи роботи, Артем пішов у місцевий садок і вивчає мову. «Ми залишаємось тут, поки в Україні не буде спокійно, там буде видно», - каже жінка.

За опитуваннями 79% українців, які втікали від війни готові повернутися. Однак їх кількість зменшується з кожним наступним місяцем війни.

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