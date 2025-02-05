Хвора мама і необроблене поле: історії прикордонників, які повернулись із СЗЧ

Військові розповіли, що змусило їх піти у СЗЧ і чому вирішили повернутися назад у військо.

Українські прикордонники, які воювали на фронті, а потім подалися у СЗЧ, поділилися власними прикладами повернення на службу.

Про це передає Держприкордонслужба.

Прикордонник бригади "Помста" Максим на псевдо "Суєта" за власним бажанням повернувся на службу після 9 місяців СЗЧ. Торік у березні він брав участь у боях на Сватівському напрямку, був оператором антидронової рушниці. Вже за місяць у нього захворіла мати, також вплинули постійні переїзди та семирічна служба – Максим пішов у СЗЧ.

"Піти у СЗЧ змусив морально-психологічний стан: переїзди за переїздом, якось не витримав. Я на службі від 2018 року. В мене мама захворіла. Якось не витримав і поїхав з Пункту постійної дислокації", – каже військовий.

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Проте, після вирішення сімейних проблем, боєць повернувся на службу.

Схожа історія й в Олександра, який, прийшовши добровільно на службу, маючи двох неповнолітніх дітей та дружину з інвалідністю. Чоловік залишив військову частину, щоб допомогти родині.

"Я сам був попросився (на фронт – Ред.). Пішов у "воєнкомат", попросився, щоб піти добровольцем. Раз попросив – не взяли, другий – не взяли, за третім разом уже взяли. Це було у 2023 році… У мене сімейні обставини. Жінка інвалід другої групи, двоє неповнолітніх дітей… Там город великий дуже, треба було комусь обробляти. А не було кому", – розповідає Олександр.

Нагадаємо, що СЗЧівці, відповідно до закону мають можливість відновитися на службі до 1 березня 2025 року та уникнути кримінальної відповідальності. Ця змога доступна для тих військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року. Тим, хто не скористається законом загрожує ув’язнення на термін від 5 до 10 років.

В ОП закликали поквапитися, бо продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ не буде.

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