"І буде їм повне щастя": Арестович натякнув на плачевні перспективи для окупантів на Херсонському напрямку

Чи можна дістати ворога на лівому березі Дніпра? Чи така вже ця природна перешкода не переборна у разі, якщо ЗСУ почнуть контрнаступ?..

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про варіанти контрнаступу ЗСУ у разі відходу військ окупантів на лівий берег та створення там системи оборони.

Таку думку радник ОП висловив у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"А ми не братимемо на лівому березі. Напевно... Форсування – це завжди тяжка операція, пов'язана з великими втратами. У лоб атакує лише російська армія у 21 столітті. Ми вже давно так не робимо. Просто приїдемо в те місце і в той час, коли вони не чекатимуть, і буде їм повне щастя", – зазначив арестович.

Нагадаємо, в передмісті самого Херсона звучать автоматні черги. Також люди зауважили, що росіяни почали тікати з міста навіть на моторних човнах.

Президент України повідомив про те, що на Херсонщині окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що під час стрімкого контрнаступу на півдні українські захисники звільнили вже 41 населений пункт.

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