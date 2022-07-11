"І це ми ще не починали": Данілов розповів про західну зброю та потролив Путіна

Секретар РНБО Олексій Данілов потролив Путіна словами, що "ЗСУ ще не починали воювати".

Про це секретар РНБО написав у соціальних мережах.

Данілов наголосив, що вже зараз сучасне озброєння наносить вдалі ракетні удари по російських окупантах. І це лише початок.

"Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали! Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час", - наголосив секретар РНБО.

Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни.

І це ми ще не починали! — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 11, 2022

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у четвер, 7 липня, знову вдався до погроз Україні. Диктатор невдоволений заявами України та західних партнерів про те, що РФ потрібно перемогти на полі битви, та погрожує, мовляв "Росія ще не починала воювати".

Читайте також: