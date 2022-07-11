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"І це ми ще не починали": Данілов розповів про західну зброю та потролив Путіна

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"І це ми ще не починали": Данілов розповів про західну зброю та потролив Путіна

Фото: УНІАН

Західна зброя в Україні змінить хід війни.

Секретар РНБО Олексій Данілов потролив Путіна словами, що "ЗСУ ще не починали воювати". 

Про це секретар РНБО написав у соціальних мережах. 

Данілов наголосив, що вже зараз сучасне озброєння наносить вдалі ракетні удари по російських окупантах. І це лише початок. 

"Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали! Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час", - наголосив секретар РНБО. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у четвер, 7 липня, знову вдався до погроз Україні. Диктатор невдоволений заявами України та західних партнерів про те, що РФ потрібно перемогти на полі битви, та погрожує, мовляв "Росія ще не починала воювати". 

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