"І це ми ще не починали": Данілов розповів про західну зброю та потролив Путіна

Західна зброя в Україні змінить хід війни.
Секретар РНБО Олексій Данілов потролив Путіна словами, що "ЗСУ ще не починали воювати".
Про це секретар РНБО написав у соціальних мережах.
Данілов наголосив, що вже зараз сучасне озброєння наносить вдалі ракетні удари по російських окупантах. І це лише початок.
"Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали! Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час", - наголосив секретар РНБО.
Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 11, 2022
І це ми ще не починали!
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у четвер, 7 липня, знову вдався до погроз Україні. Диктатор невдоволений заявами України та західних партнерів про те, що РФ потрібно перемогти на полі битви, та погрожує, мовляв "Росія ще не починала воювати".
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