"І на оновленій землі врага не буде, супостата": Зеленський звернувся до українців і процитував Шевченка

"І на оновленій землі врага не буде, супостата": Зеленський звернувся до українців і процитував Шевченка

Зеленський підкреслив, що мрія Шевченка жива і цілком реальна.

Президент України звернувся до українців 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, і нагадав про його мрію - звільнити землю від ворога. Володимир Зеленський підкреслив, що вона жива і цілком реальна.

ТСН.ua публікує текст його звернення.

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.

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Сьогодні день народження Тараса Шевченка. Це наша давня мрія. Це його мрія. І вона жива! І цілком реальна. Українці! Українки! Усе в наших руках!

Ми вистояли і надихнули увесь світ нашою рішучістю. Немає такого куточка на землі, де б не знали, з яким героїзмом Український народ захищає власну землю. Навіть там, де нас не підтримують, – навіть там добре знають, чого ми досягли. І відчувають, чого ми ще досягнемо.

Якщо збережемо єдність. Національну силу. Якщо будемо й надалі відповідати мудро і сміливо на активність ворога. Який може зруйнувати стіни. Наших будинків. Наших шкіл. Наших церков. Може розбити українські підприємства.

Але ніколи не добереться до нашої душі, до нашого серця, до нашого уміння жити вільно. І боротись – сміливо", - сказав президент.

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