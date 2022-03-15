"І обидва не передбачають тріумфу Росії": Арестович заявив, що залишилося два варіанти закінчення війни

"І обидва не передбачають тріумфу Росії": Арестович заявив, що залишилося два варіанти закінчення війни

Олексій Арестович розповів і про терміни закінчення війни.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович передбачив два, імовірних, варіанти розвитку подій в Україні у зв'язку з війною, розв'язаною країною-агресоркою РФ.

Про це Арестович сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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"У нас є два рішення. Перше: на переговорах, які зараз успішно проходять, може бути все вирішено в найкоротші терміни, 1-2 тижні. Тобто це з повним виведенням російських військ. Хоча, гадаю, цим не обмежиться", – сказав Арестович.

Другий варіант, за словами радника голови Офісу Зеленського, передбачає продовження бойових дій: російська армія може спробувати зробити ще одну спробу наступу за допомогою сирійців та інших 10-15 тисяч добровольців.

"Другий варіант: Росія підкупить резерви, зрозуміє, що їм не вдасться з нами домовитися. І тоді буде ще одна спроба наступу на Україну. Тоді нам знадобиться ще тиждень, щоб їх перемолоти. І тоді все, у них не залишиться вже жодних резервів. Ця фаза може зайняти час до кінця квітня Якщо буде другий варіант, то все це може зайняти ще місяць - до середини квітня", - додав Арестович.

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