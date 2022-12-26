"І силою, і дипломатією": Буданов розповів, коли та як ЗСУ почнуть звільняти Крим

Україна звільнить усі захоплені Росією території, а тимчасово окупований Крим буде повернуто комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю LIGA.net, коментуючи побоювання політиків і експертів країн Заходу щодо того, що Крим є "червоною лінією" і винятково дипломатичною історією.

Він зазначив, що Україна має повернутися до кордонів 1991 року, які є загальновизнаними в світі.

"Мені не цікаво слухати думки якихось людей, які не відображають позицію українського народу. Я маю протилежну думку. Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН. Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - сказав він.

Деокупація Криму

голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що звільнення Криму відбудеться завдяки потужній і далекобійній ракетній та артилерійській зброї. За його словами, вона може бути в ЗСУ до перших місяців 2023 року.

За його словами, вона може бути в ЗСУ до перших місяців 2023 року. військовий експерт Роман Світан зауважив, що під час звільнення Крим стане суцільною зоною фронту.

президент України Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ зі звільнення Криму ще не розпочалася, однак готовність та бажання звільнити від російської окупації вже зародилася у свідомості українських громадян.

Коли ЗСУ почнуть звільняти Крим - Бен Годжес

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