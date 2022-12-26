"І силою, і дипломатією": Буданов розповів, коли та як ЗСУ почнуть звільняти Крим

Буданов впевнений, що Крим повернеться до України.
Україна звільнить усі захоплені Росією території, а тимчасово окупований Крим буде повернуто комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю LIGA.net, коментуючи побоювання політиків і експертів країн Заходу щодо того, що Крим є "червоною лінією" і винятково дипломатичною історією.
Він зазначив, що Україна має повернутися до кордонів 1991 року, які є загальновизнаними в світі.
"Мені не цікаво слухати думки якихось людей, які не відображають позицію українського народу. Я маю протилежну думку. Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН. Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - сказав він.
Деокупація Криму
- голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що звільнення Криму відбудеться завдяки потужній і далекобійній ракетній та артилерійській зброї. За його словами, вона може бути в ЗСУ до перших місяців 2023 року.
- військовий експерт Роман Світан зауважив, що під час звільнення Крим стане суцільною зоною фронту.
- президент України Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ зі звільнення Криму ще не розпочалася, однак готовність та бажання звільнити від російської окупації вже зародилася у свідомості українських громадян.
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