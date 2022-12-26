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"І силою, і дипломатією": Буданов розповів, коли та як ЗСУ почнуть звільняти Крим

"І силою, і дипломатією": Буданов розповів, коли та як ЗСУ почнуть звільняти Крим

Скриншот з відео / РБК-Україна

Буданов впевнений, що Крим повернеться до України.

Україна звільнить усі захоплені Росією території, а тимчасово окупований Крим буде повернуто комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю LIGA.net, коментуючи побоювання політиків і експертів країн Заходу щодо того, що Крим є "червоною лінією" і винятково дипломатичною історією.

Він зазначив, що Україна має повернутися до кордонів 1991 року, які є загальновизнаними в світі. 

"Мені не цікаво слухати думки якихось людей, які не відображають позицію українського народу. Я маю протилежну думку. Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН. Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - сказав він.

Деокупація Криму 

Коли ЗСУ почнуть звільняти Крим - Бен Годжес

Коли ЗСУ почнуть звільняти Крим - Бен Годжес

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