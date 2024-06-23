"І так – щоночі, щодня": Зеленський показав наслідки атак РФ по Україні

Президент нагадав, що нашій країні потрібен захист від агресора.
Президент України Володимир Зеленський показав жахливі наслідки ракетних ударів РФ по Україні за тиждень.
"Тільки за цю добу наші воїни збили вже два російських "Калібри". За вчора – 12 російських ракет і 13 ударних БПЛА. І так – щоночі, щодня", - написав він у Телеграм.
Президент наголосив, що російський терор не збавляє обертів, а отже, ми повинні збільшувати наш тиск – усіма методами і разом із партнерами.
"У нас достатньо рішучості знищувати терористів на їхній території – це справедливо. І потрібна така ж рішучість і від наших партнерів. Ми можемо зупинити Росію. Разом з усіма у світі, хто цінує життя, ми це зробимо", - додав він.
Раніше Зеленський повідомив, що від початку червня російська армія застосувала проти України понад 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 – про Харківській області.
З його слів, Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є.
"Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, – ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів", - зазначив він.
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