І українська, і російська армії мають успіхи під Авдіївкою: ISW розповіли, де є просування

ЗСУ нібито просунулися до залізничної станції біля Степового та біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки.

Українські військові успішно контратакували та просунулися поблизу Авдіївки Донецької області у понеділок, 13 листопада.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські "військкори" стверджують, що українські сили просунулися до залізничної станції біля Степового та біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки. Інший російський "військкор" заявляє, що українські військові невдало атакували поблизу Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

Попри успіхи української армії, певні просування нібито є у ЗС РФ. Так, г еолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують, що російські війська нещодавно просунулися до східної околиці Степового (3 км на північ від Авдіївки).

Аналітики із посиланням на Генштаб України запевняють, що російські війська здійснили невдалі атаки на південний схід і південь від Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки), на схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу Авдіївки та Сіверного ( 6 км на захід від Авдіївки).

" Декілька російських "військкорів" стверджували, що тривають бої біля Авдіївського коксохімічного заводу та породного відвалу на півночі Авдіївки. Інший російський "військкор" стверджував, що українські війська контролюють щонайменше половину Авдіївського коксохімічного заводу і що нібито повідомлення про захоплення заводу російськими військами є неправдивими", - йдеться у повідомленні.

Яка ситуація поблизу Авдіївки станом на 14 листопада 2023. ФОТО: ISW

Однак американські аналітики не підтверджують заяв РФ про те, що окупанти захопили Авдіївський коксохімічний завод. Також в ISW не підтверджують заяви російських "військкорів", що їхні військові сили витіснили українські сили з кількох невизначених позицій у промисловій зоні на південному фланзі Авдіївки.

Як повідомляли раніше, окупанти штурмують Авдіївку. Американські аналітики оцінили ситуацію на найгарячішій ділянці фронту.

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