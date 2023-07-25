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І знову влучання по українських пшеничних полях: стали відомі наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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І знову влучання по українських пшеничних полях: стали відомі наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Горіло майже 5 гектарів полів.

Надвечір 25 липня окупаційна армія вдарила по Великомихайлівській громаді Синельниківського району  Дніпропетровської області. І знову влучання – по українських пшеничних полях.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОДА.

Сталася пожежа – вогонь охопив майже 5 га. Рятувальники займання вже загасили. 

За уточненою інформацією, цієї ночі по тій самій громаді стався ракетний удар. Ворог поцілив у складське приміщення.

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / ©
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Тим часом Росія атакувала дронами 4 області та вбила 10-річну дитину на Донеччині. Лише вночі ворог двічі обстрілював Мирівську громаду Нікопольського району на Дніпропетровщині.

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Дата публікації
Перегляди
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