І знову влучання по українських пшеничних полях: стали відомі наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Горіло майже 5 гектарів полів.
Надвечір 25 липня окупаційна армія вдарила по Великомихайлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. І знову влучання – по українських пшеничних полях.
Про це повідомили в Дніпропетровській ОДА.
Сталася пожежа – вогонь охопив майже 5 га. Рятувальники займання вже загасили.
За уточненою інформацією, цієї ночі по тій самій громаді стався ракетний удар. Ворог поцілив у складське приміщення.
Всюди минулося без загиблих та постраждалих.
Тим часом Росія атакувала дронами 4 області та вбила 10-річну дитину на Донеччині. Лише вночі ворог двічі обстрілював Мирівську громаду Нікопольського району на Дніпропетровщині.
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