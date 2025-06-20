"Я три роки за нього молився": звільнений з полону одразу зателефонував синові на фронт

Батько телефонує синові-захисникові / © ТСН

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20 червня відбувся черговий етап обміну військовополоненими. Серед них були й ті, військові, які провели в полоні ворога понад два роки. Один зі звільнених захисників одразу зателефонував своєму синові, який теж служить у ЗСУ. Від хороших звісток емоції батька-захисника переповнювали.

Про це повідомляє ТСН.

Звільнений з полону захисник одразу зателефонував синові — капітанові ЗСУ на фронт. Свою розмову військовий прокоментував так:

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«Важко було дуже. У мене син військовий, капітан. Служить, воює. Я три роки за нього молився. Це нонсенс, я не уявляю… Слава Богу! Господь змилувався, що діти мої живі».

Нагадаємо, до України в межах обміну повернулися захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Серед них бійці Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Окрім цього, 19 червня відбувся черговий обмін полоненими між Києвом і Москвою в рамках стамбульських домовленостей. Тоді додому повернулися тяжкохворі захисники з лав ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, серед звільнених 19 червня були бійці сержантського та рядового складу, більшість з яких потрапили в російський полон ще 2022 року.

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Того ж дня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про підготовку до нового етапу обміну полоненими, який, як ми знаємо, відбувся 20 червня.