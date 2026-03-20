Ядерна установка в Харкові опинилась на критичній межі через удар Росії: що відомо

Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» / © president.gov.ua

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України знову поставили під загрозу роботу ядерних об’єктів. Зокрема, у Харкові підкритична ядерна установка тимчасово залишилась без електропостачання після обстрілу.

Про це повідомили у МАГАТЕ.

Що сталося у Харкові

Йдеться про установку в Харківському фізико-технічному інституті. У ніч проти 12 березня російські удари пошкодили електропідстанцію поруч із об’єктом.

У результаті установка втратила зовнішнє живлення і до 13 березня працювала лише завдяки генераторам. Хоча система була під контролем, така ситуація вважається небезпечною, адже ядерні об’єкти потребують стабільного електропостачання.

Проблеми і на інших ядерних об’єктах

Складна ситуація спостерігається і на Запорізькій атомній електростанції. На початку березня станція кілька годин працювала лише від резервної лінії живлення, оскільки основну лінію тимчасово відключали для ремонту.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, це ще раз показує, наскільки нестабільною залишається ситуація з ядерною безпекою.

«Нестабільність ЗАЕС з огляду на обмежені можливості зовнішнього електропостачання створює обмеження на технічне обслуговування електрообладнання», — наголосив він.

Крім того, від початку повномасштабної війни станція вже щонайменше 12 разів повністю втрачала зовнішнє електроживлення і змушена була переходити на аварійні дизель-генератори.

Подібні ризики фіксують і на інших об’єктах. На Чорнобильській атомній електростанції 14 березня майже на добу відключалася одна з ліній електропередач через атаку по підстанції. Це спричинило автоматичний запуск резервних генераторів.

Також поблизу Південно-Української АЕС фіксували безпілотники — один із них виявили менш ніж за кілометр від станції.

Чому це небезпечно

Як пояснюють у МАГАТЕ, стабільне електропостачання є критично важливим для безпечної роботи ядерних об’єктів. Перебої або пошкодження інфраструктури можуть створювати серйозні ризики.

«Ці епізоди підкреслюють, як нестабільність мережі та вразливість зовнішнього енергопостачання впливають на ядерну безпеку», — зазначив Гроссі.

Нагадаємо, Іран та Росія заявили про влучання снаряда на територію атомної електростанції у місті Бушер поблизу енергоблока, який працює. МАГАТЕ намагається отримати повну інформацію про пошкодження.