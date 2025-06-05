Ядерна відповідь: у Кремлі натякнули, як можуть помститися за атаки безпілотників

Ядерна зброя Росії

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В Росії заявили, що дадуть відповідь на масовану атаку українських безпілотників по своїх авіабазах у зручний для себе спосіб. Це підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков після чуток про телефонну розмову Володимира Путіна з Дональдом Трампом, під час якої російський лідер нібито натякнув на “необхідність дій у відповідь”.

Про це пише The Guardian.

Попри заклики окремих російських військових коментаторів до “ядерної відплати”, аналітики сумніваються в реальності такого сценарію. Експерт з російських ядерних сил Павло Подвиг у коментарі Meduza наголосив, що удари по авіабазах не становлять “критичної загрози” для суверенітету РФ, а отже, не відповідають умовам, визначеним ядерною доктриною Росії.

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Зі свого боку, Китай — ключовий союзник Кремля — раніше публічно застерігав Москву від застосування ядерної зброї у війні проти України.

Реакція світу на “Павутину”

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що потужна атака українських БпЛа на аеродроми стратегічної авіації Росії 1 червня нібито підвищила ризик ескалації конфлікту. Однак США намагаються цьому запобігти.

Тим часом американський сенатор Річард Блументаль прирівняв операцію “Павутина” до ліквідації бен Ладена. Ця атака, наголошує політик, спростовує хибну думку про нібито програш України у війні.

Високо оцінила операцію “Павутина” розвідка Ізраїлю Моссад, яку вважають однією з найефективніших у світі. За їхніми словами, “це сигнал тривоги в еру війни з використанням дронів”.

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Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що агресорка РФ використовувала свої стратегічні літаки для ударів по мирних українських містах — варто взяти це до уваги. Втім, він відмовився оцінювати, як “Павутина” може вплинути на перебіг розв'язаної війни, оскільки “це не завжди корисно”.

У Китаї заявили, що нібито дотримуються “чіткої та послідовної” позиції щодо війни Росії проти України та закликають до її деескалації.