Що готує Росія на осінь: чого очікувати на фронті та чи загрожують українцям блекаути

Росіяни готуються до нових ударів / © ТСН.ua

Реклама

Восени Україна вступає у новий етап протистояння з Росією, який ставить під загрозу критичну інфраструктуру та стан справ на фронті.

Експерти попереджають, що Росія попри значні втрати готує новий наступ та застосовує свою «традиційну тактику» масованих повітряних ударів.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про плани росіян та до чого варто готуватися українцям впродовж наступних місяців.

Реклама

Чи буде збільшуватися кількість російських атак по Україні

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що Росія збільшить кількість ударів по інфраструктурі України, починаючи від 10 жовтня.

У своєму відеозверненні він закликав мешканців бути пильними та готовими до можливих відключень електроенергії. Марцінків зазначив, що, хоча в його громаді зараз спокійно, загрози є серйозними по всій країні.

Водночас військовий експерт Олег Жданов у коментарі для ТСН.ua розповів, що Росія удосконалює тактику завдавання ударів по об’єктах на території України. Окрім того, Жданов зазначає, що масовані обстріли можуть повторитися через 7-10 днів, адже ресурси ворога вичерпуються.

Атака російських безпілотників / колаж / © ТСН

Своєю чергою авіаексперт Валерій Романенко переконаний, що масовані обстріли України тепер можуть відбуватися лише раз на 5-6 днів. Він пояснив, що росіяни вже використали понад 5500 дронів «Шахед» і «Гербера» за загального запасу у 5200 одиниць, тобто повністю виснажили свої резерви.

Реклама

За словами Романенка, удари по Києву можуть завдаватися з різних напрямків.

Наступ росіян «по-новому»

Збройні сили РФ розпочали підготовку до бойових дій в осінньо-зимовий період, повідомляє спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, окупанти перекидають на передову штурмові групи для наступу «за новою тактикою», найактивніше — на Придніпровському та Херсонському напрямках.

Спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин / © УНІАН

«На передові позиції ворог перекидає особовий склад штурмових груп, які вестимуть наступ по-новому. Наймасштабніше перегрупування зараз відбувається на Придніпровському та Херсонському напрямках», — сказав Волошин.

Реклама

Речник зауважив, що ворог адаптується до сезонних умов: опале листя ускладнить маскування, тому росіяни проводять ротацію під прикриттям димових завіс.

«Ворог також готується до проведення бойових дій, коли зміняться умови, опаде все листя. Звичайно, ця пора на фронті, щоб підготуватися до подальших бойових дій», — зауважив Владислав Волошин.

Про ймовірний наступ росіян найближчим часом попереджає й австрійський полковник Маркус Райснер. В інтервʼю ntv він зазначив, що літня наступальна операція Росії зазнала невдачі, проте окупантам все ж вдалося просунутися на окремих ділянках фронту.

Райснер вважає, що наступ російських військ уповільниться через погану погоду та опале листя, яке полегшує роботу дронів. Він не виключає відновлення активних бойових дій взимку, коли земля замерзне.

Реклама

Ситуація на фронті: які цілі Кремля

У вересні російські війська найактивніше наступали на межі Дніпропетровської та Донецької областей, пише BBC News Україна. Там зазначають, що Міноборони РФ регулярно повідомляє про захоплення сіл у цьому районі, стверджуючи про контроль над 14 населеними пунктами, половину з яких нібито взято у вересні. Однак частина цих сіл, як-от Дачне та Філія, залишаються «сірою зоною» без чіткого контролю.

Російські війська зосередили наступ на виступі між трьома областями, використовуючи дві армії. Їхніми цілями є ключові населені пункти та логістичні хаби, зокрема селище Покровське.

Видання зазначає, що українське командування заперечує успіхи росіян, пояснюючи їхні дії пропагандистськими актами.

Війна / © Associated Press

Зокрема, як розповів речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський, росіяни намагаються зняти пропагандистські ролики з прапором у селах, щоб створити видимість їхнього захоплення для звітів.

Реклама

Водночас експерти вважають цей напрямок особливо небезпечним через перевагу РФ у силах. Мета Кремля — не лише військові успіхи, але й можливість анексувати нові території.

Тим часом пресофіцер 14-ї бригади Максим Бакулін повідомив, що наразі російські війська зазнають значних втрат під час лобових атак і зосередилися на спробі обійти українські позиції.

За його словами, велика кількість окупантів на мотоциклах та самокатах рухається у напрямку населеного пункту Родинське, зосереджуючись біля шахти.

Бакулін зауважив, що погіршення погодних умов ускладнює роботу дронів обох сторін. Однак це може бути на користь Україні, оскільки раніше росіяни активно використовували БпЛА для перерізання логістичних артерій.

Реклама

«Традиційна практика» Москви

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 28 вересня заявив, що Росія намагається цього року спричинити в Україні блекаути, атакуючи енергетичні об’єкти.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Він назвав ці удари підлими та зазначив, що Росія використала час Асамблеї ООН для щоденних атак, відкинувши всі мирні пропозиції.

Водночас генеральний секретар ООН також попереджає українців, що армія РФ намагатиметься спричинити масові відключення електроенергії в Україні напередодні зими.

«Росія хоче спричинити блекаути в Україні напередодні зими», — зазначив Гутерріш.

Реклама

Разом з тим генсек ООН наголосив, що існує загроза для ядерних об’єктів країни, передусім Запорізької атомної електростанції, яка досі перебуває під контролем російських військ.

Окрім того, колишній міністр енергетики Юрій Продан попереджає про посилення атак Росії на газову інфраструктуру України. Він пояснює це припиненням транзиту російського газу, що звільняє агресора від договірних зобов’язань.

Наголошується, що цього року Росію ніщо не стримує від ударів по критичних об’єктах: газорозподільчих станціях, перекачувальних агрегатах та інших елементах газотранспортної системи. Це становить особливу загрозу для великих міст, де опалення залежить від газу.

Ядерна небезпека: Запорізька АЕС опинилася під загрозою

Запорізька АЕС понад шість діб повністю відключена від енергосистеми України. Як повідомляє Державна інспекція ядерного врегулювання, життєво важливі системи безпеки станції, зокрема охолодження ядерного палива, працюють лише на дизельних генераторах, що створює загрозу ядерної аварії.

Реклама

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков попереджає, що запаси палива обмежені, а окупанти перешкоджають підключенню станції до енергомережі та ігнорують вимоги МАГАТЕ. Це створює ризик радіаційної аварії з наслідками для України та Європи.

Запорізька АЕС / © Associated Press

Водночас керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначає, що Росія почала остаточне підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми, проклавши 200 км ліній електропостачання.

За його словами, окупанти використовують таку тактику: створюючи блекаут, вони стверджують про неможливість підключення до української мережі та «вимушено» перемикають станцію на російську систему. Андрющенко підкреслив, що росіяни навмисно не відновлюють зруйноване з’єднання з Україною, звинувачуючи в обстрілах ЗСУ, хоча їх не було.

Тим часом експерти занепокоєні, адже вважають, що ЗАЕС може повторити долю Фукусіми, передає The Guardian.

Реклама

Як підкреслює видання, ситуація дуже небезпечна, адже за відмови генераторів паливо в шести реакторах може почати неконтрольовано нагріватися, що загрожує катастрофою.

Чи зможе Росія занурити Україну в темряву

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зауважив, що Росія щотижня по декілька разів атакує енергетику України. Однак, на відміну від 2022 року, країна готова до будь-якого сценарію.

Ймовірність масштабного блекауту тепер вкрай мала, оскільки Україна має сильнішу ППО, резерви потужності, запаси обладнання та сотні малих енергоустановок. Енергетики та громадяни також якісніше підготовлені до дій у разі атак.

Електростанція

Такої самої думки дотримується й військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що восени Росія буде намагатися створити блекаути, щоб роздратувати українське суспільство та тиснути на капітуляцію. Однак, за словами експерта, у РФ не так багато для цього можливостей.

Реклама

Військовий експерт Ігор Романенко впевнений, що Росія не зможе повністю знищити українську енергосистему, оскільки фахівці вже навчилися працювати у складних умовах.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко додав, що хоча росіяни щотижня завдають 2-3 хвилі ударів, загальнодержавного блекауту не очікується.

Енергосистема значно посилилася порівняно з минулим роком завдяки відновленим потужностям, резервам обладнання та додатковим засобам захисту.

Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, як українцям слід приготуватися до ймовірного блекауту. Він наголосив: попри те, що українські енергетики вже мають досвід боротьби з наслідками ворожих ударів, громадянам варто бути напоготові.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.