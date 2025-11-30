Як часто Росія зможе завдавати масованих ударів по Україні: Ігнат дав невтішний прогноз

Юрій Ігнат

Росія наразі має достатньо засобів ураження, щоб проводити масовані ракетно-дронові удари по Україні один-два рази на тиждень.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат, виступаючи в етері Єдиних новин.

Ігната запитали, як швидко Росія здатна повторити масований удар.

«Ми маємо статистику, тут гадати нічого не потрібно. Один-два рази на тиждень, на жаль, є такі масовані удари, а це говорить про те, що Росія має достатньо засобів, які виготовляє», — сказав він.

За його словами, масовані атаки продовжуватимуться, попри удари України по військово-промислових об’єктах та складах ворога.

Він наголосив, що в осінньо-зимовий період росіяни традиційно активізують удари по енергетичній інфраструктурі.

«Зрозуміло, що може бути інтенсифікація цих ударів, тому ми завжди звертаємось до наших західних партнерів щодо нарощення нам постачання зенітних боєприпасів, передусім ракет. Розуміємо, що без цього важко буде захищати країну з такими обстрілами», — підсумував Ігнат.

Раніше повідомлялося, що винищувачі F-16 в Україні демонструють високу ефективність: понад 1300 перехоплених повітряних цілей, збиті крилаті ракети та підтримка наземних військ.

Ми раніше інформували, що покращені зенітно-ракетні комплекси SAMP/T, які Україна отримає для посилення своєї ППО, будуть здатні ефективно збивати балістичні та гіперзвукові ракети.