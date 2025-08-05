Як далеко РФ може просунутися на Дніпропетровщині: експерт назвав справжню мету наступу росіян

Росіяни намагаються створити буферну зону на Дніпропетровщині

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Дії російських окупаційних військ у Дніпропетровській області схожі на ті, що спостерігалися на Харківщині, і їхньою головною метою є створення так званої буферної зони, про яку раніше заявляв кремлівський диктатор Володимир Путін.

Про це в коментарі для «Фокусу» розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, російські сили не планують здійснювати глибокий наступ углиб території, а зосереджені на захопленні прикордонних ділянок. Це має створити захисний рубіж, який би ускладнив потенційні контрнаступальні операції ЗСУ. Жданов зазначив, що в Дніпропетровській області протягом року активно будувалися оборонні споруди.

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Саме ця потужна лінія оборони, на його думку, стане ключовим фактором, що визначить глибину просування російських військ. Експерт припускає, що ворог спробує дійти до цієї лінії, але навряд чи зможе просунутися далі, ніж на 20–30 кілометрів.

Основні виклики та стратегічні пріоритети РФ

Олег Жданов підкреслив, що стратегія окупантів значною мірою залежить від розташування українських оборонних рубежів та наявних у них сил і засобів. Якщо лінія оборони розташована близько до адміністративного кордону, ворог спробує її досягти і закріпитися. Якщо ж вона розташована далі, а ресурсів у росіян буде недостатньо, вони зупиняться на проміжному рубежі.

В будь-якому разі, за словами експерта, основний акцент ворог робить на перекидання сил для захоплення Донецької області, де тривають найактивніші бойові дії.

Жданов наголосив, що боротьба за буферну зону вимагатиме від українських сил значних зусиль. Він також зазначив, що у російських військ, ймовірно, не вистачає ресурсів для глибокого наступу одночасно на кількох напрямках, оскільки вони вже знекровлені боями в інших регіонах.

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«Вони будуть просуватися, поки ми їх не зупинимо. Російські сили вже виснажені важкими боями в інших регіонах, зокрема на Сумщині, де вони не можуть утримати позиції», — наголосив експерт.

Ключовим завданням для України є ефективне стримування ворога на підготовлених оборонних рубежах. Завдяки заздалегідь збудованій лінії оборони в Дніпропетровській області, ЗСУ мають перевагу, яка може стати серйозною перешкодою для росіян.

Жданов висловив упевненість, що українські сили зможуть зупинити просування ворога, якщо ефективно використають наявні ресурси та скоординують дії. Боротьба за Дніпропетровщину стане важливим етапом у протистоянні російській агресії, і її результат залежатиме від стійкості та підготовки українських військ.

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