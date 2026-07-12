Як діяти, якщо опинилися під завалами будинку: поради експерта з безпеки

Наслідки російського обстрілу

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Людині, яка опинилася під завалами будинку, передусім потрібно зберігати спокій, не робити різких рухів і намагатися економити сили.

Про це розповів експерт із питань комплексної безпеки Руслан Болгов в ефірі “Київ 24”.

За його словами, якщо після обвалу навколо залишилися цілі конструкції, у людини може бути більше простору для дихання, а отже, і вищі шанси дочекатися допомоги.

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Водночас уламки, меблі або інші предмети можуть перекривати дихальні шляхи. Тому насамперед потрібно перевірити, чи можете ви нормально дихати.

Якщо стан дозволяє, варто обережно прощупати себе й оцінити можливі травми. При цьому важливо уникати різких рухів, особливо якщо людину притиснуло або конструкції навколо нестійкі.

«Не намагайтеся вибиратися самостійно, якщо вас затиснуло або конструкція дуже сильно хитається. Ви можете зробити собі набагато гірше», — наголосив Болгов.

Експерт також радить не кричати без потреби, оскільки це швидко виснажує сили й може ускладнити дихання.

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Подавати звукові сигнали варто лише тоді, коли поруч уже чути рятувальників і є впевненість, що вони можуть вас почути.

Для цього можна стукати по трубах, уламках або інших твердих поверхнях. Також допомогти може свисток, якщо він є під рукою.

Головні правила виживання під завалами — спокій, мінімум рухів, економія сил і очікування професійної допомоги.

Самостійні спроби вибратися з-під уламків можуть бути небезпечнішими, ніж залишатися на місці до прибуття рятувальників.

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