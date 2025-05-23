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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1683
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Як довго може тривати війна між Україною та Росією: Сікорський шокував прогнозом

Польський міністр вважає, що війну Росії проти України слід розглядати як «колоніальну».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Війна в Україні

«Колоніальна» війна в Україні може тривати не одне десятилення / © Getty Images

Війна в Україні по суті є колоніальною війною, яку колишня імперія веде проти своєї «бунтівної колонії». А історичні приклади таких конфліктів показують, що досягти миру в Україні вдасться не скоро.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у авторській колонці для Le Monde.

На думку польського міністра, всі прогнози про те, коли закінчиться війна в Україні, мають спиратися на три ключові моменти.

«По-перше, ми маємо враховувати, що це війна, яку веде колишня імперська метрополія проти того, що вона вважає бунтівною колонією. Історія вчить нас, що для закінчення колоніальних воєн зазвичай потрібні кілька десятиліть», — зазначив Сікорський.

Він додав, що якщо раптом війну вдасться закінчити за коротший термін, це можна розглядати лише як «бонус».

«По-друге, ми маємо зрозуміти таке: для того, щоб країна-окупант розпочала сумлінні переговори, вона має дійти висновку, що вторгнення було помилкою», — вважає голова МЗС Польщі.

Він пояснив, що Росія може дати Україні спокій, якщо в Кремлі вважатимуть потенційні вигоди від захоплення «колишньої колонії» меншими, ніж витрати на війну та утримання контролю над окупованими територіями.

«По-третє, з огляду на вищесказане ми повинні пам’ятати, що колоніальні війни зазвичай закінчувалися за іншого складу лідерів, ніж ті, які їх починали», — підкреслив міністр.

Нагадаємо, онук останнього імператора Австро-Угорщини Карл фон Габсбург, який є депутатом парламенту Австрії, заявив про необхідність для європейців домогтися розпаду Російської Федерації, яка, за його словами, є класичною колоніальною імперією.

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