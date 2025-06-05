Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко

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Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що Україна здатна довго чинити опір агресії Росії навіть за відсутності підтримки з боку Заходу.

Про це він розповів в інтерв’ю на Youtube-каналі Анни Максимчук.

«Завтра ми не ляжемо. Ми зможемо протриматися певний час, і достатньо довго, тому що українці — це войовнича нація. Ми і 2022 року збиралися. І 2014-го в резерві. Проте через ІПСО і все інше у нас щось пішло не в той бік. Перелам у суспільстві буде в будь-якому разі», — зазначив Півненко.

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Також він переконаний, що Європа і США не припинять надавати допомогу українцям, адже вони розуміють, що «Росія не зупиниться на Україні, а піде далі».

«Військова машина противника набирає обертів. Її треба зупиняти. Одномоментно вона не зупиниться, тому що переходить на воєнні рейки. У них (росіян — Ред.) є плани не тільки по нас, а й по інших країнах. І ми теж це розуміємо», — зауважив Півненко.

За його словами, якщо припускати, що РФ переможе у війні, то піде зі своїм «напрацьованим досвідом», напрацьованими бойовими діями та спрагою до перемоги атакувати інші держави. Півненко зауважив, що в такому разі «лякати одне одного ядерною зброєю» — не вихід.

Командувач Нацгвардії зазначив, що якщо Україна та партнери зроблять усе правильно, щоб протистояти агресії РФ, росіяни другий раз «уже не полізуть».

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Півненко наголосив, що Україна активно розвиває оборонне виробництво, зокрема дронів, а також розширяє ракетне виробництво як якісно, так і масштабно.

Своєю чергою бригадний генерал розповів, що в разі припинення бойових дій в Україні Росії достатньо буде 2–3 роки, щоб відновитися і піти знову в атаку.

Півненко наголосив, що за цей період Україна має збудувати потужні фортифікації та сформувати сильне військо.

«Треба такі фортифікації, щоб взагалі вони тупо гинули там. 40 км буферної зони забудувати фортифікаціями. І постійно тримати війська в бойовій готовності», — зазначив він.

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Раніше військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що Росію можна зупинити лише силою.