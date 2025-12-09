Як довго Україна зможе обороняти Покровськ: пояснення експепрта

Покровськ / © Associated Press

Сили оборони України утримують до 50% Покровська, проте покращення ситуації на цій ділянці не видно. Ворог скидає величезну кількість авіаційних бомб, що робить утримання позицій дуже важким. Проте оборона міста є стратегічно важливою.

Про це розповів військовий експерт, засновник БО «Реактивна пошта» Павло Нарожний.

Нарожний наголосив, що більшість боїв відбувається в Покровську і навколо Покровська. Саме тут зосереджена значна частина російських сил.

«Поки ми тримаємо Покровськ, поки ми тримаємо Мирноград, ці 150-170 тисяч особового складу (армії РФ — ред.) не можуть бути застосовані на інших ділянках фронту,» — сказав експерт.

Тобто утримання міста є стратегічними сковуючими діями для Збройних Сил України.

Експерт зазначив, що утримувати позиції у Покровську ЗСУ буде «дуже-дуже важко». Він пояснив причини логічного відступу.

«Те, що ми там відступаємо, це абсолютно логічно. Якщо там розбомблений будинок, у якому ми тримали оборону, якщо нема за що тримати оборону, то треба відступати,» — додав Нарожний.

Він також вважає, що Україна навряд чи проводитиме контратакувальні дії на цьому напрямку для покращення логістики чи відкидання ворога. За словами Нарожного, оскільки цього не сталося на перших етапах міста, то далі це робити значно складніше.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину міста Покровська на Донеччині.