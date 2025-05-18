Як довго ЗСУ можуть утримувати фронт без американської зброї: оцінка ексдиректора ЦРУ

Колишній генеральний директор ЦРУ Девід Петреус / © Associated Press

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Колишній генеральний директор ЦРУ Девід Петреус спрогнозував, на який час Україні вистачить «запасу міцності», щоб продовжувати воювати з росіянами, якщо США раптом припинять воєнну підтримку. На його думку, Сили оборони України зможуть протриматись принаймні пів року без постачання американської зброї.

Таку думку Петреус висловив в інтерв’ю Radio NV.

«Думаю, що в України є запас міцності ще місяці на чотири-шість точно. Але я вважаю, що підтримка з боку уряду і Конгресу США буде продовжуватися і далі. Вони хочуть запровадити більше санкцій проти Путіна», — заявив ексдиректор американської розвідки.

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Він додав, що кошти фонду національного добробуту Росії, які Кремль зараз витрачає на війну проти України, скоріш за все, вичерпаються «десь наступного року». І коли це станеться, путінський режим нарешті відчує проблему санкційного тиску повною мірою.

Нагадаємо, мирна угода та подальша демобілізація дають солдатам армії РФ єдиний реальний шанс незабаром повернутися додому живими та неушкодженими. NYT дізнався, чи готові солдати армії РФ відмовитися від захоплення України через втому від війни.