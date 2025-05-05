Як дрони Magura знищили два російські Су-30: експерт розповів, що відбулося

Російські винищувачі Су-30 / © Getty Images

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Уражені 2 травня українськими морськими дронами Magura-7 два російські винищувачі Су-30, ймовірно, були оперативно відправлені для знищення цих безекіпажних катерів, які росіяни не помітиили заздалегідь у Чорному морі.

Таку думку голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловив у ефірі телемарафону.

Тимочко зазначив, що ураження російський винищувачів Су-30 — це унікальна ситуація. Адже з безпілотних катерів за десятки-сотні кілометрів вдалося збити підготану ціль — спершу один літак, потім — другий.

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«Тобто, це — вже система. Тут вже дійсно унікальність. Якщо ми враховуємо собівартість. Умовно кажучи, два катери — 500 тисяч доларів, тоді як літаки — це приблизно 80-100 мільйоні доларів. Один літак Су-30 коштує 40-50 мільйонів доларів. Тобто, ми тут бачимо, яка різниця у видатках, яка результативність», — звернув увагу голова Ради резервістів.

Він також прокоментував ситуацію, коли після збиття одного винищувача катапультованих російських пілотів у морі підібрав начебто «цивільний корабель» Росії. Тимочко сумнівається у цивільному призначенні цього судна, адже цивільний корабель не має перебувати біля військового порту, у зоні бойових дій, вести певні спостереження тощо.

За словами експерта, навіть російські «монітори» констатували, що поруч із місцем евакуації пілотів перебували п’ять безекіпажних катерів Magura.

«Тобто, це була керована операція, вони (Magura — ред.) управлялися злагоджено. Вони не тільки завдавали удару по ворожій авіації, а й проводили патрулювання певної частини акваторії Чорного моря поблизу ворожого порту. (Росіяни — ред.) їх не побачили дистанційно«, — розповів голова Ради резервістів.

Він зазначив, що росіяни вступили у прямий контакт з українськими морськими дронами вже біля порту, бо не вирахували їх своєчасно. Тому ворог і кинув на допомогу авіацію: була необхідна швидка реакція.

Нагадаємо, 2 травня у Чорному морі Головне управління розвідки Міноборони України збило два російські винищувачі Су-30 за допомогою за допомогою безпілотних катерів Magura-7, які випустили ракети класу «повітря-повітря» з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.

За словами авіаексперта, заступника директора української компанії-виробника РЕБ Анатолія Храпчинського, зменшення авіапарку Су-30 знижує можливості Росії атакувати Україну ракетами X-59/69.

Дата публікації 14:24, 03.05.25 Кількість переглядів 29 Шок! Морський дрон знищив російський літак Су-30: ви маєте це побачити!