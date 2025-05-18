Війна в Україні трива / © Getty Images

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Швидке закінчення війни в Україні можливе, але потребує рішучих кроків.

Про це сказав командувач 3-го штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв’ю «Бутусов Плюс».

«Війна, взагалі, може закінчитися будь-коли. Питання виключно в тому, чим вона закінчиться і на скільки вона закінчиться. Чи може бути перемир’я завтра? За 5 хвилин воно може бути. Я вірю, наприклад, у тверде перемир’я або мир на відносно значний час і без загрози повторного вторгнення — це постановка Росії в абсолютно патову ситуацію, коли просуватися вони не зможуть, втрати будуть занадто високі для того, щоб цю ціну платити», — сказав він.

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«Якщо Україна хоче тверде перемир’я, то ми повинні зупинити (Росію — ред.) І це буде вже той момент, коли нам ні Захід, ні Схід не зможуть нав’язувати відверто кабально-принизливі умови. Буде зрозуміло, що з нами прийдеться домовлятися і так далі. Сьогодні наша задача — не допустити втрати населених пунктів, територій, повністю зупинити противника, перейти до стратегічної оборони», — додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що завершення гарячої фази війни можливе, але це потребує рішучих дій від західних партнерів.

Водночас у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підкреслюють, що чекати на швидке завершення війни не варто — необхідно наполегливо працювати над тим, щоб наблизити мир.

«Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. Така робота ведеться. Українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, громадський сектор, культурна дипломатія, неурядові громадські організації активно над цим працюють. Так, працюють і наші партнери», — пояснив речник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов.

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Кремлівський диктатор Володимир Путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року, а його чиновники, дипломати та розвідка мають завдання зробити все, щоб Росія могла інтенсивно воювати протягом 2026 року, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.