Як і коли закінчиться війна в Україні: WSJ назвав два сценарії

Війна в Україні триває / © Getty Images

Реклама

Україна може втратити свою територію, але зберегтися як суверенна, нехай і скорочена, держава. В іншому разі вона може втратити і територію, і суверенітет, повернувшись до сфери впливу Кремля.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання наводить два варіанти завершення війни в Україні.

Реклама

Перший сценарій

«Найкращим сценарієм для Києва та його європейських партнерів, ймовірно, буде обмеження Росії вже окупованими землями. А Кремль наполягає на отриманні контролю над усім Донбасом. Але головне питання полягає в тому, що буде з рештою 80% території України. Європейські лідери сподіваються, що США приєднаються до гарантій безпеки України, і останніми днями їх надихає відкритість Трампа до цього питання. Однак можлива роль США в цьому питанні залишається неясною», — зазначають журналісти.

Такий результат нагадував би закінчення Корейської війни 1953 року, внаслідок якої півострів виявився розділеним, а Південна Корея відтоді перебувала під захистом, нагадує медіа.

«Однак для Путіна результат, подібний до корейського, був би рівносильний історичному провалу», — констатувало видання.

Другий сценарій

Найбільша небезпека для України полягає не тільки у втраті сходу і півдня. Те, що залишиться, не зможе протистояти третьому російському вторгненню, після нападів у 2014 і 2022 роках. Ця загроза може змусити Київ проявити повагу до побажань Москви щодо її керівництва і політики всередині країни і за кордоном.

Реклама

«Такий результат перетворить вцілілу Україну на російський протекторат, що буде рівнозначно капітуляції для країни, яка прагне зміцнити свою демократію та інтегруватися з Європою. Саме цього українці намагаються не допустити», — констатували журналісти.

Нагадаємо, після зустрічі на Алясці з Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що сторони домовилися працювати над укладенням повноцінної мирної угоди між Росією та Україною, а не тимчасового припинення вогню.

Згідно з повідомленням Reuters, під час спільної розмови із Трампом та низкою європейських лідерів, Зеленському було запропоновано погодитися на відмову від усієї Донецької області — регіону, який залишається однією з головних цілей Москви. У відповідь український лідер категорично відкинув таку пропозицію.

Тим часом Путін озвучив низку вимог щодо закінчення війни в України. Що саме вимагає диктатор — читайте у новині.