Як Китай допомагає армії Росії: невідомі подробиці виробництва ударних безпілотників

Китайські фахівці з безпілотників регулярно відвідували Росію для роботи над військовими дронами на державному підприємстві “Купол”, яке перебуває під західними санкціями.

Про це пише Reuters з посиланням на європейські джерела та документи.

За даними джерел, “Купол” отримував партії китайських ударних та розвідувальних дронів через російського посередника, а китайські експерти брали участь у тестуванні та конструкторських розробках нових моделей, таких як безпілотник “Гарпія-3”.

Ця співпраця, за словами чиновників, може мати ключове значення для ведення війни Росії в Україні. Китай у відповідь заявив, що не постачає смертоносну зброю та суворо контролює товари подвійного призначення.

Документи та свідчення показують, що “Купол” отримав минулого року кілька ударних безпілотників, зроблених китайською компанією Sichuan AEE і доставлених санкційною російською фірмою “ТСК Вектор”. Експерти та аналітики зазначають, що китайські компоненти відіграють критичну роль у російських дронах і військових системах.

Кремль, Міністерство оборони РФ і “Купол” не надали коментарів щодо цих даних.

Раніше також стало відомо, що супутники зафіксували китайське вантажне судно Heng Yang 9 у порту Севастополя, що перебуває під санкціями від 2014 року.