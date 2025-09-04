Як Китай рятує Путіна від санкцій і допомагає воювати проти України - розслідування Telegraph

Путін та Сі / © Associated Press

Китайські компанії постачають Росії комплектуючі для бойових безпілотників, попри міжнародні санкції та заяви про «нейтралітет».

Про це йдеться у матеріалі видання The Telegraph.

Журналісти з’ясували, що у 2023–2024 роках китайські фірми передали російським компаніям, які перебувають під санкціями, деталей щонайменше на $61 млн.

За даними медіа, майже чверть вартості цих постачань надійшла підсанкційним ​​російським фірмам, що повʼязані з виробництвом іранських безпілотників-камікадзе «Shahed» і працюють у спеціальній економічній зоні «Алабуга». Таку інформацію видання отримало після аналізу даних глобальної торгівлі, зібраних компанією Sayari, що займається аналізом ризиків та даних.

Серед товарів, які Китай експортував до Росії, були авіаційні двигуни, мікрочипи, металеві сплави, обʼєктиви для камер, скловолокно, емульсійні сполучні речовини для скловолокна та вуглецеві волокнисті нитки — все це ключові компоненти для виробництва дронів.

Загалом газета The Telegraph визначила 97 китайських постачальників.

Частина цих деталей на суму понад $13,9 млн потрапила до російських підприємств у спеціальній економічній зоні «Алабуга» (Татарстан), де налагоджене складання іранських дронів «Shahed» (російська версія — «Герань-2»). Саме ці безпілотники Росія масово запускає по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Видання The Telegraph також визначило пʼять підсанкційних російських фірм, які відповідають за імпорт компонентів для дронів з Китаю. Це «Уральська цивільна авіація», «Акметрон», «PT Electronic», «PT Elektronik» та «Radioline».

Раніше повідомлялося, що у Росії є доступ до китайських технологій виробництва ударних дронів. Журналісти агентства Bloomberg отримали документи, які це доводять. Крім того, нещодавно слідчі Служби безпеки України виявили в російському безпілотнику типу «Шахед» (Shahed) деталі китайського виробництва.

Технологічне підживлення Москви з боку Пекіна дає змогу продовжувати бойові дії, тому в Європі висловлюють серйозну стурбованість цим прихованим фактом співпраці.