В "Азові" пояснили, навіщо потрібна мобілізація і побачили ІПСО в новинах про ТЦК

Святослав Паламар / © Вікімедіа Україна

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Для вирішення потреб війська потрібна мобілізація, а не лише рекрутинг.

Про це сказав заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Святослав «Калина» Паламар в інтервʼю журналісту Дмитру Гордону.

«Мобілізація потрібна. Це факт. Єдиним рекрутингом не перекриєш потреби. Бувають перебільшення, неправильні речі, які роблять працівники ТЦК та СП. Але мені здається, вони не такі масові, як нам показують. Можливо, це „підсвічування“. Можливо, це російська ІПСО розганяє це все. Поодинокі випадки порушення, неправомірних дій — є однозначно. Але виявили — наказали. Є кодекс, є закон, і ті військовослужбовці повинні бути покарані за ті чи інші неправомірні дії. Все має бути збалансовано», — сказав Паламар.

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Військовий підкреслив, що важлива активна й чітка робота ТЦК: «Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей».

Нагадаємо, на тлі повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан, за які було проголосовано Верховною Радою та вкотре подовжено на 90 днів — від 9 травня до 6 серпня 2025 року.

Наприкінці січня 2024 року на порталі Верховної Ради з’явився законопроєкт №10449 від уряду, який було розроблено спільно з Генштабом та народними депутатами. Основна мета запропонованих змін полягає в удосконаленні процесу формування особового складу ЗСУ, ротації та інших процесів, з урахуванням зростання загрози з боку агресора та його прагнення до подальшої окупації нових територій.

Нещодавно стало відомо, що українських бійців, які перебувають на фронті ще від 2022 року, поступово планують відводити з передової. Про це розповів генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, колишній заступник міністра оборони, пише «Укрінформ».

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За його даними, наразі триває завершальна стадія розробки спеціального механізму ротацій, який дасть змогу оновлювати особовий склад та залучати нових людей для підготовки і своєчасної зміни військових, що беруть участь у бойових діях.