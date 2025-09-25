Екснардепка назвала єдиний спосіб, як добити економіку РФ

Ганна Гопко / © unian.ua

Серед кремлівських ідеологів зростає розуміння провалу так званої «СВО». У цей же час, ефективна блокада російського експорту нафти, особливо в Балтійському морі, може стати нищівним ударом по вже ослабленій економіці Росії.

Про це в ефірі Еспресо заявила Ганна Гопко, голова правління ГО «Мережа захисту національних інтересів „АНТС“ та народна депутатка VIII скликання.

«Паралізувати російську економіку, її здатність продовжувати війну — це могли б зробити турки чи європейці,» — зазначила Гопко.

За її словами, повне перекриття торгівлі, тобто блокада в Чорному та Балтійському морях, особливо в Балтійському, де зосереджено близько 60% експорту нафтопродуктів, завдало б Росії потужного удару. Це стало б катастрофою на тлі того, що країна вже «проїла ліквідну частину „Фонду національного добробуту“ і перебуває у складному економічному стані.

Експертка наголошує, що удари по російській економіці мають бути скоординовані з різних напрямків, але в одну точку — це має призвести до повного руйнування та знищення військових планів Кремля. На підтвердження зростання усвідомлення провалу, Ганна Гопко згадала проросійського ідеолога Олександра Дугіна.

«Ось Дугін уже договорився до того, що так звана „СВО“ проти України стала війною на території РФ, і треба це називати війною. Хоча ще в лютому він розповідав, як вони знищать Україну та побудують Євро-Азійську імперію», — наголосила Ганна Гопко.

Нагадаємо, США готові посилити економічний тиск на Росію за умови підтримки від європейських союзників. Якщо США та ЄС зроблять це разом, запровадивши вторинні санкції та додаткові тарифи проти країн, які купують російську нафту, то економіка держави-агресорки буде в повному колапсі.

Раніше повідомлялося, питання гарантій безпеки для України має базуватися на поєднанні власної військової могутності та максимальних запевнень від союзників, оскільки швидке членство в НАТО є вкрай складним.