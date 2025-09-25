ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
2 хв

Екснардепка назвала єдиний спосіб, як добити економіку РФ

Кремлівські ідеологи здаються: Ганна Гопко заявила, що блокада добила б російську економіку.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Ганна Гопко

Ганна Гопко / © unian.ua

Серед кремлівських ідеологів зростає розуміння провалу так званої «СВО». У цей же час, ефективна блокада російського експорту нафти, особливо в Балтійському морі, може стати нищівним ударом по вже ослабленій економіці Росії.

Про це в ефірі Еспресо заявила Ганна Гопко, голова правління ГО «Мережа захисту національних інтересів „АНТС“ та народна депутатка VIII скликання.

«Паралізувати російську економіку, її здатність продовжувати війну — це могли б зробити турки чи європейці,» — зазначила Гопко.

За її словами, повне перекриття торгівлі, тобто блокада в Чорному та Балтійському морях, особливо в Балтійському, де зосереджено близько 60% експорту нафтопродуктів, завдало б Росії потужного удару. Це стало б катастрофою на тлі того, що країна вже «проїла ліквідну частину „Фонду національного добробуту“ і перебуває у складному економічному стані.

Експертка наголошує, що удари по російській економіці мають бути скоординовані з різних напрямків, але в одну точку — це має призвести до повного руйнування та знищення військових планів Кремля. На підтвердження зростання усвідомлення провалу, Ганна Гопко згадала проросійського ідеолога Олександра Дугіна.

«Ось Дугін уже договорився до того, що так звана „СВО“ проти України стала війною на території РФ, і треба це називати війною. Хоча ще в лютому він розповідав, як вони знищать Україну та побудують Євро-Азійську імперію», — наголосила Ганна Гопко.

Нагадаємо, США готові посилити економічний тиск на Росію за умови підтримки від європейських союзників. Якщо США та ЄС зроблять це разом, запровадивши вторинні санкції та додаткові тарифи проти країн, які купують російську нафту, то економіка держави-агресорки буде в повному колапсі.

Раніше повідомлялося, питання гарантій безпеки для України має базуватися на поєднанні власної військової могутності та максимальних запевнень від союзників, оскільки швидке членство в НАТО є вкрай складним.

Дата публікації
Кількість переглядів
305
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie